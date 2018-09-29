الطقس غدا غائم جزئيا مع بداية انخفاض في الحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا، يتحول تدريجا بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة وبداية انخفاض درجات الحرارة ابتداء من بعد الظهر وتساقط امطار خفيفة مساء، بخاصة في المناطق الداخلية.

– الحال العامة: كتل هوائية دافئة تسيطر على لبنان تنحسر تدريجيا ابتداء من بعد ظهر يوم الأحد ويتحول الطقس إلى متقلب.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة. يوم غد الأحد غائم جزئيا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة و متوسطة وبداية انخفاض درجات الحرارة، ابتداء من بعد الظهر وتساقط امطار خفيفة مساء خاصة في المناطق الداخلية. الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد بين الحين والآخر.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 الى 36 درجة، فوق الجبال من 19 الى 30 درجة، في الأرز من 14 الى 27 درجة، وفي الداخل من 18 الى 36 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 70%.

– حال البحر: منخفض الموج حرارة سطح الماء: 28°م.

– الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل: 763 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 31:06 ساعة غروب الشمس: 25:18