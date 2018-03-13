الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الاربعاء غائما جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال، ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس حيث يصبح متقلبا.

الطقس المتوقع يوم غد الأربعاء، غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح. أما الخميس فيكون غائما اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة اعتبارا من بعد الظهر وحتى صباح يوم الجمعة.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 13 الى 23 درجة، في الجبال من 8 درجات الى 16 درجة، في الارز من 3 درجات الى 16 درجة وفي البقاع من 5 درجات الى 21 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 20°م.

الضغط الجوي: 763ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 5,53 ساعة غروب الشمس: 17,43