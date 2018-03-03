الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بالحرارة ورياح ناشطة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة في المناطق الشمالية، وظهور طبقات خفيفة من الغبار. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر ودافئ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم السبت: غائم جزئيا إلى غائم، بسحب مرتفعة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية). الأحد: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة في المناطق الشمالية، وظهور طبقات خفيفة من الغبار. الإثنين: غائم جزئيا، يتجول مساء الى غائم بسحب مرتفعة، مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح وتشتد احيانا في المناطق الشمالية (65 كلم/س)، حيث يتحول حال البحر الى مائج، مع ظهور لطبقات من الغبار في الأجواء.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 25 درجة. فوق الجبال من 8 الى 23 درجة. في الارز 2 الى 16 درجة. في الداخل من 7 الى 25 درجة.

– الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية، سرعتها من 10 الى 30 كم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و85 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19°م.

– الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,04 ساعة غروب الشمس: 17,36.