الطقس غدا صاف والحرارة تبقى فوق معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية) مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر ودافىء يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الأربعاء: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية) مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 17 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 26 درجة، في الارز من 7 الى 19 درجة، في الداخل من 12 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الانقشاع جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 30 و65 %.

-حال البحر منخفض ارتفاع الموج رارة سطح الماء 23 درجة.

-الضغط الجوي 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:05 ساعة غروب الشمس: 19:11