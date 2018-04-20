الطقس غائم جزئيا من دون تعديل بالحرارة وأمطار متفرقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم، من دون تعديل بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة، كما تنشط الرياح مع احتمال حدوث برق ورعد في المناطق الشمالية. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويؤدي الى طقس متقلب حتى مساء الاحد.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة (التي تكون ضمن معدلاتها الموسمية) وضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد (75 كم/س) يرتفع معها موج البحر.

السبت: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة كما تنشط الرياح مع احتمال حدوث برق ورعد في المناطق الشمالية.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة مترافقة احيانا مع برق ورعد. يتحسن الطقس تدريجيا ليل الاحد/الاثنين.

-درجات الحرارة على الساحل من 17 الى 24 درجة، فوق الجبال من 11 الى 18 درجة، في الارز من 7 الى 4 درجات، في الداخل من 12 الى 22 درجة.

-الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 45 كلم/س يشتد احيانا لتصل الى 55 كلم/س .

-الانقشاع متوسط الى سيء خلال الليل بسبب تكون الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 90%.

-حال البحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء 23 درجة.

-الضغط الجوي 759 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:06:01 ساعة غروب الشمس: 19:13