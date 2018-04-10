الطبش زارت الجمعية الخيرية الكردية: اللبنانيون الأكراد جزء أساسي من النسيج اللبناني

واصلت مرشحة لائحة “المستقبل لبيروت” عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية رولا الطبش جارودي لقاءاتها مع العائلات البيروتية لوضعهم في اجواء الاستحقاق الانتخابي والاستماع الى آرائهم . وزارت مساء اليوم الجمعية الخيرية الكردية في منطقة البسطة حيث كان في استقبالها رئيس الجمعية محمود سيالا ، الذي أطلعها على وضع الأكراد بشكل عام ، والإجحاف الذي يعانون منه في وظائف الإدارات العامة.

وأكدت في كلمة أن اللبنانيين الأكراد هم جزء أساسي من النسيج اللبناني ومن حقهم ان يتم تمثيلهم بالبرلمان، وأن يحظوا بالوظائف العامة حسبما تقتضيه القوانين المرعية ووفقا للأصول التي تحترم المساواة.

وأشارت إلى “اللبنانيين الأكراد دافعوا عن بيروت وكانوا في طليعة الأشخاص الذين وقفوا إلى جانب “تيار المستقبل” عند استشهاد الرئيس رفيق الحريري، بل أكثر من ذلك كانوا مع الرئيس سعد الحريري على الحلوة والمرة”.

وختمت : “بالنسبة لي قلت أكثر من مرة إذا وفقني الله ودخلت الندوة البرلمانية سأكون صوت المرأة واسمحوا لي أن أكون صوتكم وأمثلكم خير تمثيل”.

وكانت الطبش استهلت لقاءاتها صباحا بزيارة مختار المزرعة ناصر العرب في منطقة الطريق الجديدة حيث بحثا عددا من القضايا الحياتية والخدماتية والانمائية التي تهم أهالي المنطقة . كما جالت برفقة رئيس جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت المهندس مازن شربجي على معهد الدبس للتعليم المهني، ومستشفى المقاصد في الطريق الجديدة.

وعصرا، التقت الطبش برفقة شربجي النائب محمد قباني في مكتبه بمجلس النواب، وجرى خلال اللقاء عرض لشؤون العاصمة على مختلف الصعد، وكان تأكيد على أهمية التعاون لما فيه مصلحة أهل بيروت.