الطبش: اليوم المجيد سيكون في 7 أيار 2018

واصلت مرشحة “تيار المستقبل” عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية رولا الطبش جارودي جولاتها ولقاءاتها مع العائلات البيروتية لوضعهم في اجواء الاستحقاق الانتخابي والتحضيرات الجارية.

وفي هذا السياق زارت الطبش مقهى أبو حسن صيداني في الطريق الجديدة حيث كان في استقبالها عددا من أهالي المنطقة، وقالت في دردشة مع الحاضرين: “جئت إلى الطريق الجديدة لأنها “عاصمة” بيروت، ومهما زرت مناطق لن أجد مثل أهل طريق الجديدة”.

وأشارت إلى ان “أهل هذه المنطقة عانوا الكثير من الأزمات لاسيما مع الإحتلال الإسرائيلي مروراً بالغزوة الإيرانية على العاصمة بيروت في 7 أيار 2008″، جازمة بأن “اليوم المجيد سيكون في 7 أيار 2018 “.

ولفتت إلى ان “المنطقة عانت الكثير من الإهمال وأهلها يبدأون نهارهم من الصباح إلى المساء ليأمنوا لقمة عيشهم”.

وأكدت ان “الرئيس الحريري اليوم في باريس للمشاركة في مؤتمر سيدر للحصول على استثمارات”، مشددة على أن “حصة بيروت لن تغيب عن حساباتنا ولا لحظة، وذا وفقت بالدخول إلى الندوة البرلمانية سأكون صوت الطريق الجديدة في البرلمان”.

وأشارت إلى أنها “لمست عند كل شخص أنه يعمل لتيار المستقبل من قلبه وعن قناعة بمشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونجله”.

وكان اللقاء مناسبة للتحدث عن هواجس الشباب وقدرة التغيير وجاوبت بكل صراحة على أسئلتهم.