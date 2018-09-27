الطبش: الكلام عن مسودات جديدة غير دقيق وننتظر ملاحظات عون

شددت النائبة رولا الطبش على أن “الكلام عن بدائل ومسودات أخرى غير التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو كلام غير دقيق”.

وأوضحت في حديث إذاعي أن “الرئيس المكلف لا زال بانتظار ملاحظات رئيس الجمهورية على المسودة الأخيرة”.

ونفت الطبش علمها بأي لقاء سري بين الرئيسين عون والحريري قبل مغادرة رئيس الجمهورية الى نيويورك، مشددة على أنّ “أي مسودة حكومية جديدة ستكون وليدة التفاهمات بينهما في اللقاء الثنائي المرتقب بعد عودة عون من الخارج”.

وأشارت الى أنّ “أمام لبنان فرصةً ذهبيةً عبر تنفيذ مقررات سيدر لتحريك العجلة الاقتصادية والاستفادة من تقديمات المجتمع الدولي”.