وتكررت حوادث القتل في الهند بسبب شائعات عن خطف الأطفال يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أسفر عن عمليات ضرب بمشاركة حشود من الناس أودت بحياة عدد آخر من الأشخاص هذا العام.

وذكرت وسائل إعلام أن حادث الأحد وقع في قرية رينبادا الواقعة في منطقة قبلية بعد محاولة أحد القتلى الخمسة التحدث مع طفلة بعد نزولها من حافلة مدرسية.

وأفادت التقارير بأن سكان القرية ارتابوا في أمرهم وهاجموهم بالعصي والحجارة ثم حبسوهم في غرفة مغلقة وقاموا بضربهم حتى ماتوا متأثرين بجروحهم.

المصدر: سكاي نيوز