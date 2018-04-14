الضربة العسكرية على سوريا.. روسيا تعلن عن المواقع المستهدفة وعدد الصواريخ التي تم اعتراضها

اعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عدد الصواريخ التي اطلقت وتلك التي تم اعتراضها خلال الضربات العسكرية التي شنتها أميركا وفرنسا وبريطانيا عى مواقع النظام في سوريا. كما حددت الأماكن التي استهدفتها هذه الضربات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: “مطار المزة تعرض لـ 9 صواريخ تم إسقاط 5 منها. وتعرض مطار حمص لقصف بـ 16 صاروخا تم تدمير 13 منها. وضُربت منطقتا برزة وجمرايا بـ 30 صاروخا تم إسقاط 7 منها. أما مطار دمشق الدولي فقصف بـ 4 صواريخ وأسقطت جميعها”.

أضافت: “ضرب مطار ضمير العسكري بـ 12 صاروخا أسقطت جميعها. وتم اعتراض 18 صاروخا اطلقت على مطار بلي العسكري جنوب شرق دمشق.واستهدف مطار شعيرات العسكري بـ 12 صاروخا أسقطت جميعها”.

كما أشارت موسكو إلى أننا “لم نستخدم دفاعاتنا الجوية لصد الضربة على سوريا”.