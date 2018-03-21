الضاهر يعلن عزوفه عن الترشح: نقف إلى جانب الرئيس الحريري

مع انتهاء مهلة العودة عن الترشح منتصف الليل، سجلت الساعات الأخيرة انسحابات وازنة في ميزان حسابات الشمال الانتخابية، حيث لفت الانتباه أمس إعلان النائب خالد الضاهر من بيت الوسط انسحابه من السباق الانتخابي عن دائرة عكار لصالح لوائح “تيار المستقبل”.

وكان قد استقبل رئيس الوزراء سعد الحريري الضاهر مؤكدا سحب ترشيحه للانتخابات وقال: “نتمسك بحرصنا على بلدنا ونقف إلى جانب الرئيس سعد الحريري وأدعو كل محبي ومناصري إلى أن يكونوا إلى جانب مشروع الرئيس الحريري في هذه الانتخابات”.

وأضاف: “القضايا التي ذكرتها للرئيس الحريري تتعلق بالمعتقلين الإسلاميين، التنمية والإنماء المتوازن وحقوق المناطق، وكلها ذكرت، وهو أخذها على مسؤوليته ليحقق هذه الأمور”.

وقال :”الرئيس الحريري هو خير من يحمل هذه المسؤولية والأمانة، والأيام المقبلة إن شاء الله نرى الخير للبنان، حتى في مؤتمر باريس المقبل”.