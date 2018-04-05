الضاهر: هدف ريفي هو الحصول على الاصوات التفضيلية لمواجهة الحريري

أكد النائب خالد الضاهر ان فريق أشرف ريفي السياسي والاعلامي اطلق حملة من الاشاعات والافتراءات والاتهامات بحقه، مشددا على أن “هدف ريفي لم يكن مصلحة عكار واهلها او مصلحة اهل السنة او وحدة الصف بل الحصول على الاصوات التفضيلية للحصول على مقعد نيابي لمواجهة الرئيس سعد الحريري، وهو تكلم عن وفيق صفا واللواء علي الحاج بأجمل العبارات التي تنم عن محبة وتقدير”.

وقال الضاهر، في مؤتمر صحافي: “خلال الاسبوع المنصرم لفتني الاستنفار الاعلامي والسياسي لدى “حزب الله” ولدى فريق الممانعة فريق “8 آذار” بعد زيارة القائم بالاعمال السعودي والسفير الاماراتي الى مدينة بعلبك والصلاة في احد مساجدها”.

أضاف: “الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله يتهم السفارات الغربية والعربية بالتدخل بانتخابات بعلبك -الهرمل، وقوى “8 آذار” تعترض على الزيارة وترى فيها عملا فظا ضد السيادة الوطنية وضد استقلال لبنان، وتناسى هؤلاء ما قاله نصرالله قبل فترة بان سلاحه وتمويله وتدريبه وولاءه من ايران ولايران”.

وسأل الضاهر الشعب اللبناني “هل الخطورة على لبنان هي من زيارة القائم بالاعمال السعودي والسفير الاماراتي الى مدينة بعلبك والصلاة في احد مساجدها واللقاء بمفتيها وبعض فعالياتها بزيارة لا تتجاوز الساعتين والنصف، ام ان الخطورة من الصواريخ الايرانية التي ترسلها ايران الى لبنان؟ وقسم منها يخزن في لبنان ويعرضه الى اخطار كبيرة، فيما يرسل قسم منها الى اليمن والدول العربية لتخريب الامن العربي وضرب استقرار الدول العربية وتعريض لبنان لاخطار جسيمة وعقوبات كبيرة وضرب هيبة الدولة والنظام في هذا البلد”.

وأكد أنه “رغم جهود رئيس الحكومة سعد الحريري الآن والحكومة في مؤتمر سيدر لتأمين غطاء اقتصادي ودعم مالي للبنان لحمايته تأتي هذه التطورات والتهديدات كلها في تناقض واضح مع مصلحة لبنان”، وقال: “نطالب اليوم كما طالبنا في الماضي بانه على هذه الصواريخ الايرانية ان تسلم الى الجيش اللبنانية والسلطة اللبنانية وان يكون السلاح حصريا بيد الدولة لا ان يكون بيد مشروع ايران في لبنان”.

وتابع: “أرادوا من خلال زيارة القائم بالاعمال السعودي السفير الاماراتي ان تكون سببا لحملة اعلامية وحرب سياسية لاستنفار العصب الشعبي الشيعي لانهم يخافون من الشعب الذي عانى الكثير من الفترة الماضية، البيئة الشيعية قدمت الآلاف في معارك سوريا اكيد ليس لمصلحة لبنان او الطائفة الشيعية بل لمصلحة المشروع الايراني في المنطقة”.

وعن علاقته بأشرف ريفي قال الضاهر: “جرى بيني وبين الوزير اشرف ريفي لقاء تم الاتفاق خلاله على ان أشكل لائحة عكار، قلتها بالحرف الواحد انني ايام النظام السوري في العام 2000 شكلت لائحة وفي عام 2005 بعد استشهاد الرئيس الحريري لم انسحب من المعركة اكملت وشكلت لائحة واطلقتها من بلدتي من ببنين كبرى بلدات عكار، وهو سمع ذلك واعلنته في التلفزيونات والاذاعات انني ساشكل لائحة عكار واننا سنتعاون للمصلحة الوطنية ومصلحة البلد وسنكمل بعضنا بعضا مع تيار المستقبل مع الفئات المتمسكة بالسيادة والحرية من قوى “14 آذار”، ثم بعد ذلك بدأ الغدر وبدأ اللعب في التعاطي معي”.

أضاف: “فريق ريفي السياسي والاعلامي كان يعمل على ضرب ونشر الاشاعات ولن أذكر أسماء من كلفوا بالاساءة الي، كما ان فريق العمل السياسي لريفي أقنعه يستطيع ان يؤمن حاصل انتخابي وانه من خلال ذلك يحصل على نائب في البرلمان، ولم يكن هدفه مصلحة عكار او المنية وطرابلس والضنية ولا لبنان ولا اهل السنة، انما كل غرضه ان يحصل على نائب وكتلة تصنع له زعامة ليواجه الرئيس سعد الحريري”.

واكد ان ريفي “ليس هدفه وحدة الصف ولا التعاون الذي كنت اسعى اليه”، مشددا على اننا “يجب ان نسعى لوحدة الصف لان هناك مشروعا ايرانيا والنظام السوري يسعى لتفتيت الساحة السنية وضرب وحدتها والعمل على اضعافها واضعاف موقع رئاسة”.