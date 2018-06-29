الصين: ميانمار مستعدة لعودة الروهينجا

اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يوم الجمعة، أنّ بكين تعتقد أنّ ميانمار “مستعدة الآن لعودة مئات الآلاف” من الروهينجا المسلمين الذين نزحوا إلى بنجلادش هربا من العنف.

وقالت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة إنّه منذ آب 2017، فر حوالي 700 ألف من الروهينجا من حملة عسكرية في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، وتحدث كثيرون منهم عن وقوع عمليات قتل واغتصاب وحرق ممتلكات على نطاق واسع في ولاية راخين غرب البلاد.

وفي أيار الماضي، قالت الأمم المتحدة إنّها توصلت لاتفاق مع حكومة ميانمار يهدف إلى السماح لهم بالعودة.

وقال وانغ إنه التقى مع كياو تنت سوي المسؤول الكبير في حكومة ميانمار في بكين وتلقى تقريرا منه حول جهود ميانمار لحل مشكلة إعادة التوطين.

وقال وانغ متحدثا إلى الصحفيين وبجانبه وزير خارجية بنجلادش أبو الحسن محمود علي “شعرت حقا أن ميانمار استعدت بالفعل لاستقبال هؤلاء الذين لجأوا إلى بنجلادش”.

وأضاف “نأمل حقا أن نرى عملية العودة، خاصة للدفعة الأولى من العائدين، في أسرع وقت ممكن”.

وترتبط الصين بعلاقات قوية مع ميانمار وأيدت ما وصفه مسؤولو ميانمار بالعملية الشرعية لمواجهة التمرد المسلح في راخين.

المصدر: “رويترز”