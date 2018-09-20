الصين تضم قمرين اصطناعيين لنظام الملاحة “بيدو-3”

أعلنت مؤسسة علوم الفضاء والتكنولوجيا الصينية عن نجاح إطلاق القمريْن الاصطناعيين الـ37 والـ38 التابعين لنظام الملاحة الفضائية “بيدو-3”.

وجاء على الصفحة الرسمية للمؤسسة الصينية في شبكة التواصل الاجتماعي Wechat أن صاروخي “تشانغتشنغ-3B” و”يوان تشنغ-1″ أطلقا الساعة 22:07 بتوقيت الصين (17:07 بتوقيت موسكو)، الأربعاء 19 سبتمبر الجاري، من مطار سيتشان الفضائي بمقاطعة سيتشوان الواقعة جنوبي غرب الصين، وحملا القمرين إلى المدار الأرضي بنجاح.

وتستمر الصين في استكمال تشكيل نظامها العالمي للملاحة الفضائية، الذي يتضمن حاليا 14 قمرا اصطناعيا، إضافة إلى منظومتين قومية وإقليمية للملاحة الفضائية، تشملان الأراضي الصينية بكاملها وجزءا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويتوقع أن تستكمل عملية تشكيل نظام الملاحة الفضائي العالمي الصيني بحلول 2020، عندما يضم 35 قمرا اصطناعيا.

ويتوقع أن تطلق الصين العام الجاري 18 قمرا اصطناعيا للملاحة الفضائية، لتشمل منظومة “بيدو-3” حزام طريق الحرير كله.

المصدر: تاس