الصين ترحب بقرار كوريا الشمالية وقف التجارب النووية والصاروخية

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت إنها ترحب بقرار كوريا الشمالية وقف التجارب النووية والصاروخية مشيرة إلى أن ذلك سيساعد في تخفيف التوترات على شبه الجزيرة الكورية وسيعزز نزع السلاح النووي.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني “يعتقد الجانب الصيني أن قرار كوريا الشمالية سيساعد على تحسن الوضع على شبه الجزيرة الكورية… الصين ترحب بذلك”.

كانت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية ذكرت أن البلاد ستعلق على الفور إجراء أي تجارب نووية أو صاروخية وستغلق موقعا للتجارب النووية سعيا لتحقيق النمو الاقتصادي وإحلال السلام على شبه الجزيرة الكورية قبيل قمتين مزمعتين مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

المصدر: رويترز