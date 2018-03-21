الصين تختبر دبابات “ذكية”

يختبر الجيش الصيني دبابات آلية يمكن تزوديها بتقنية الذكاء الصناعي، تكون قادرة على التعامل مع معدات آلية، وأن تحصل على معلومات من الأقمار الصناعية والطائرات أو الغواصات، بحسب ما كشفت صحيفة “غلوبال تايمز” الحكومية، يوم الأربعاء.

وفي أول مرة تظهر فيها دبابة آلية من صنع الصين في عرض عام، أظهر التلفزيون الصيني لقطات دبابة من طراز “تايب 59” يتم قيادتها عن بعد، في حين أوضحت الصحيفة أنّ الدبابة تستند إلى نموذج سوفيتي قديم استخدم للمرة الأولى في الصين في الخمسينيات، جرى إنتاجه بأعداد كبيرة، ويتسم بطول مدة خدمته.

ومن المقرر احالة عدد كبير من دبابات تايب 59 المقرر للتقاعد، ما جعل الجيش يبحث عن تحويلها إلى مركبات غير مزودة بطاقم بشري إذا زودت بالذكاء الصناعي.

تجدر الاشارة الى أنّ الصين تنفذ برنامج كبير لتحديث قواتها المسلحة، بما في ذلك تصنيع المقاتلات “الشبح” وحاملات جديدة للطائرات في الوقت الذي يتطلع فيه الرئيس شي جينبينغ إلى إظهار القوة المتنامية للبلاد.