الصين تحذر كندا من عواقب عدم الإفراج عن المديرة المالية لهواوي

استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الأمريكي لتسليمه “احتجاجا قويا” بشأن اعتقال مسؤولة بشركة “هواوي”، مشددة على على ضرورة سحب أمر اعتقال المديرة المالية للشركة.

وكانت حذرت الصين كندا، السبت، من أنها ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تفرج فورا عن المديرة المالية لشركة “هواوي” للتكنولوجيا ووصفت القضية بأنها “شديدة القبح”.

واعتقلت السلطات في كندا المديرة المالية لهواوي منغ وان تشو، وابنة مؤسس الشركة، في الأول من كانون الأول بطلب من الولايات المتحدة التي تطلب تسليمها وتتهمها بالتستر على صلات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات لإيران على الرغم من العقوبات المفروضة عليها.

واستمعت محكمة كندية، يوم الجمعة، إلى دفوع تقول إن منغ تواجه في حالة ترحيلها إلى الولايات المتحدة، تهما بالتآمر للاحتيال على عدة مؤسسات مالية تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 30 عاما عن كل تهمة.

وتأثرت الأسواق المالية بالقضية التي قوبلت بإدانات شديدة من السلطات الصينية. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مساعديه الاقتصاديين قللوا من تأثيرها على المحادثات التجارية بين البلدين.