الصين تحذر ترامب من نتائج “فادحة” لحربه التجارية

أكد وزير التجارة الصيني جونغ شان أنّ اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة سيكون له “نتائج فادحة على اقتصاد البلدين والعالم”.

جاء ذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارات تنفيذية بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم، باستثناء المكسيك وكندا، بقيمة 25 في المئة على واردات الصلب و10 في المئة على واردات الألومنيوم، معتبرا أنّ هذه الخطوة “ستعزز الصناعة الأمريكية بعدما واجهت الولايات المتحدة ممارسات تجارية غير عادلة”.

وحذر وزير التجارة الصيني من أن الحرب التجارية “ستجلب الكوارث للصين والولايات المتحدة والعالم وليس هناك منتصر منها”، لافتا الى أنّ دولته “لن تكون المبادرة لإشعالها”، لكنه شدد، في الوقت نفسه، على أن الصين “قادرة على مواجهة أية تحديات وحماية مصالحها”.

وأضاف جونغ أنّ بلاده “تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن قرار زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم”.

هذا ودعا قطاع المعادن في الصين، بدوره، الحكومة إلى استهداف قطاع الفحم الحجري في الولايات المتحدة، حيث تتركز قاعدة ترامب السياسية.