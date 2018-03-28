الصين.. الكتابة باللغة العربية على هذه المنتجات ممنوعة

منعت السلطات المحلية في شمال غرب الصين الكتابة باللغة العربية على المنتجات الحلال.

ووفقا لصحيفة “غلوبال تايمز”، أصدرت سلطات منطقة نينغشيا ذاتية الحكم في الصين قرارا بتغيير العلامات المكتوبة بالعربية على المنتجات الغذائية الحلال. وأكد سكان مدن أوتشونغ وينتشوان طلب السلطات المحلية استبدال تسميات المطاعم والأكشاك المكتوبة باللغة العربية. وطلب من أصحاب المتاجر الصغيرة والكبيرة إزالة المنتجات الحلال، المكتوب عليها بالعربية.

كذلك، ينبغي كتابة (منتج حلال) بالهيروغليفية وبالبينين (كتابة الألفاظ الصينية بالأحرف اللاتينية) فقط.