وأثار اعتقال منغ وان تشو، وهي أيضا المديرة المالية للشركة الصينية، غضب سلطات بكين، وأججت شكوكا جديدة بشأن هدنة لمدة 90 يوما في الحرب التجارية اتفق عليها الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ، في اليوم الذي شهد اعتقالها.

وجاءت تصريحات الخميس على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، خلال إفادة صحفية دورية قال فيها أيضا إن القنصلية الصينية في كندا تقدم العون لمنغ.

وذكرت صحيفة “غلوب آند ميل”، أن كندا اعتقلت المديرة المالية لشركة هواوي في فانكوفر، حيث تواجه احتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة للاشتباه في انتهاك العقوبات الأميركية على إيران.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة العدل الكندية، قوله إن منغ وان تشو، وهي عضو بمجلس إدارة الشركة وابنة مؤسسها رين شنغ، اعتقلت في الأول من ديسمبر.

وأورد أن “الولايات المتحدة طلبت تسلمها، ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع الجمعة للنظر في ما إذا كانت ستحصل على إطلاق سراح مشروط”.

وأضاف: “نظرا إلى سريان حظر النشر، لا يمكننا في الوقت الراهن الإدلاء بمزيد من التفاصيل”، مشيرا إلى أن “حظر النشر جاء بطلب من منغ”.

وفي أبريل الماضي، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أن القضاء فتح تحقيقا لتحديد ما إذا كانت منغ انتهكت العقوبات الأميركية على إيران.

من جانبها، احتجت الصين بشدة على توقيف منغ، مطالبة بالإفراج عن هذه المواطنة التي لم “تنتهك أي قانون”، وفقما جاء في بيان للسفارة الصينية في كندا.

وأضاف البيان أن الجانب الصيني طلب من كندا “أن تصحح على الفور هذا الخطأ وأن تعيد إلى (منغ) حريتها”.