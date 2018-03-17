الصيام يحافظ على صحة الدماغ!

توصل بحث جديد إلى أن الصيام قد يحافظ على صحة الدماغ. وأظهرت الدراسة أن تناول الغذاء قليل الدسم الذي يحتوي على سعرات حرارية أقل بنسبة 40% من التي ينصح بتناولها، تقلل من التهاب خلايا دماغ الفئران، بالإضافة إلى أنها تحافظ على وظيفة نسيج الدماغ.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور بار إيغين من المركز الطبي الجامعي في هولندا: “هنالك التهابات يتم تفعيلها من خلايا دبقية صغيرة في الدماغ مسؤولة عن الشيخوخة، لا يمكن منعها إلا عندما تغذى الفئران على نظام غذائي قليل الدسم مع تناول كميات محدودة من السعرات الحرارية. إن اتباع نظام غذائي منخفض الدهون في حد ذاته، لم يكن كافيا لمنع هذه التغييرات”.

الخلايا الدبقية الصغيرة أو Microglia هو نوع من الخلايا في الدماغ، يساعد على الحفاظ على الوظيفة المناسبة لنسيج العضو.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن خفض السعرات الحرارية، أكثر فعالية في الحفاظ على صحة الدماغ من ممارسة الرياضة.

وقد لاحظ الباحثون أن الفئران في دراستهم أعطيت نوعا واحدا من النظام الغذائي طوال حياتهم، ولكنهم أيضا كانوا غير متأكدين مما إذا كانت حمية الحيوانات قد أثرت على أدائهم الإدراكي.

أضاف الدكتور إيغين: “ومع ذلك، هذه البيانات تظهر أن محتوى الدهون في الفئران يعد عاملا مهما في دراسة التأثيرات الضارة للشيخوخة على الدماغ، بالإضافة إلى كمية السعرات الحرارية المتناولة يوميا؛عندما يكون محتوى الدهون ومقدار السعرات الحرارية محدودة، يمكن منع التغييرات التي من شأنها أن تسبب الشيخوخة”.

المصدر: عربي21