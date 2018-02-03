الصورة التي غيرت مسار الحرب في فييتنام

قبل خمسين عاماً، أخذ رئيس الشرطة الوطنية في جنوب فيتنام ببرودة، سجيناً إلى وسط شارع مدينة سايغون عاصمة الجنوب آنذاك والتي تعرف حالياً باسم هو تشي منه، حيث أطلق عليه رصاصة في رأسه ليرديه قتيلاً بلا مبالاة.

على بعد بضعة أمتار، كان يقف مصور “الأسوشييتد برس” إدي آدامز، حيث اقتنص هذه اللحظة التاريخية القاسية، في صورة خالدة، صنعت الكثير وغيّرت وجهة الرأي العام باتجاه الحرب في فيتنام.

وكان السجين “نجوين فان ليم” مقاتلاً في الـ “فيت كونغ”، الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام، وهي حركة مقاومة مسلحة فيتنامية نشطت بين 1954 إلى 1976 ضد الحكومة والتدخل الأميركي في البلاد.

بحلول الصباح، كانت هذه الصورة على الصفحات الأولى من الصحف الأميركية، بما في ذلك صحيفة “نيويورك تايمز”، حيث أعطت هذه الصورة الأميركيين لمحة صارخة عن وحشية حرب فيتنام، وساعدت على إحداث تحول حاسم في الرأي العام.

ويقول أستاذ التاريخ في جامعة “لويولا” في شيكاغو ميشيل نيكرسون، والذي درس حركة مكافحة الحرب خلال حقبة فيتنام: “لقد أصابت هذه الصورة الناس بالمغص الشديد، بطريقة لا يمكن للنص المكتوب أن يفعلها”.

ويضيف: “لقد ترجمت الصورة الواقع، بطريقة لا يمكن قياسها، من حيث عدد الأشخاص الذين تحولوا في هذه اللحظة إلى موقف مضاد للحرب”.

المصدر: “العربية”