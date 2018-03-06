وكانت شاحنات إغاثة دخلت منطقة الغوطة الشرقية السورية، الاثنين، للمرة الأولى منذ بدء أحد أعنف الهجمات في الحرب، لكن دمشق جردت قافلة المساعدات من بعض الإمدادات الطبية، بينما واصلت هجومها الجوي والبري على المنطقة.
وقال مسؤولو إغاثة إن القافلة، التي تضم أكثر من 40 شاحنة، خرجت من مدينة دوما، حيث فر كثير من المدنيين من مناطق المعارك إليها، تحت جنح الظلام، بعد قصف على المدينة دون تفريغ الإمدادات بالكامل خلال تواجدها الذي استمر 9 ساعات.
وأضاف المسؤولون أن جميع أفراد طاقم القافلة بأمان، ويعودون إلى العاصمة دمشق.
وتمكنت القوات الحكومية السورية، بدعم روسي، من السيطرة على أكثر من ثلث الغوطة الشرقية في الأيام القليلة الماضية.
روسيا تعرض الخروج الآمن لمقاتلي الغوطة
من جهته عرض الجيش الروسي، الثلاثاء، على مقاتلي المعارضة السورية في الغوطة الشرقية، الخروج الآمن لهم ولأسرهم، مؤكدأ أنه إذا تم قبول العرض فسيتم توفير الانتقالات والأمن.
وقال الجيش الروسي في بيان: “سنضمن الحصانة القضائية لكل مقاتلي المعارضة الذين يقبلون العرض”.
وأضاف البيان أنه يمكن لمقاتلي المعارضة الذين سيغادرون المنطقة مع أسرهم أخذ أسلحتهم الشخصية معهم.
يأتي ذلك فيما قال متحدث باسم جماعة سورية معارضة إن “موسكو تصر على التصعيد العسكري وفرض التهجير القسري في الغوطة الشرقية”.
وقال وائل علوان، المتحدث باسم جماعة فيلق الرحمن السورية المعارضة، الثلاثاء، إن موسكو تصر على التصعيد العسكري وتفرض التهجير القسري.
وقدأعلنت وزارة خارجية كازاخستان، الثلاثاء، أن اجتماعا سيعقد بين وزراء خارجية روسيا و تركيا و إيران الدول الراعية لعملية أستانا للسلام في سوريا، في 16 آذار في أستانا في غياب “مراقبين أو أطراف سوريين”.
وتابعت الوزارة في بيان “بحسب المعلومات التي نشرتها الدول الراعية لعملية أستانا في سوريا، يعتزم وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران عقد لقاء في عاصمة كازاخستان في 16 آذار”.
وأوضحت أن “لقاء الوزراء في أستانا مقرر بدون حضور مراقبين أو أطراف سوريين”، مضيفة “بحسب معلومات وزارة الخارجية الروسية ستتم دعوة ممثل الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا”.
ويأتي الإعلان عن المحادثات الجديدة في أستانا في الوقت الذي يواصل فيه النظام السوري قصفه المركز على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق.
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