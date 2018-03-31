الصفاء يتخطى السلام والشباب العربي يشعل الصراع مع النبي شيت

ضمن مباريات الاسبوع الـ 21 من بطولة ​الدوري اللبناني لكرة القدم​ حقق نادي ​الصفاء​ فوزاً صعباً على حساب نادي ​السلام زغرتا​ بهدف دون رد على ​ملعب بلدية بحمدون​.

وبعد شوط اول سلبي النتيجة بين الفريقين، تمكن الهداف ارنست من تسجيل هدف المباراة الوحيد للصفاء في الدقيقة 61، ليصمد ذلك الهدف حتى نهاية المباراة ويهدي الفريق الاصفر نقاط المباراة كاملة بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وفي مباراة اخرى تمكن نادي ​الشباب العربي​ من تحقيق فوزاً صعباً على نادي ​النبي شيت​ بهدف دون رد على ارض ملعب النبي شيت في البقاع بفضل هدف اللاعب حاتم عيد، ليتساوى بذلك مع نادي النبي شيت برصيد 14 نقطة، ويتأجل الصراع من اجل البقاء في دوري الاضواء الى الجولة الاخيرة من البطولة.