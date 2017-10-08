الصربية فوكوفيتش تفوز في الدورة الدولية الثانية بالتنس للسيدات

احرزت الصربية دراغينيا فوكوفيتش لقب الدورة الدولية الثانية بالتنس للسيدات للعام الجاري ،التي نظمها النادي اللبناني للسيارات والسياحة على ملاعبه في الكسليك، تحت اشراف الاتحادين الدولي واللبناني برعاية بنك بيبلوس وكومرشال انشورنس وابي اللمع بتروليوم وتعنايل واوريجنال مارينز وسبور اكسبير، بفوزها في النهائي الحاشد والمثير على الروسية آنا أوريكي بمجموعتين لواحدة والذي اقيم عصر الأحد على الملعب الأول التابع للنادي المنظم.تقدّم الحضور رئيس النادي المنظم الشيخ فؤاد الخازن وامين عام النادي كميل اده وعضوا مجلس الادارة المحامي ايلي آصاف ونسيب حداد ونائب رئيس اتحاد التنس باتريك مخباط(يشغل ايضاً منصب عضو مجلس ادارة النادي المنظم) وامين عام اتحاد اللعبة ألان صايغ وعضو الاتحاد نيقولا ساسين ومندوب الاتحاد الدولي وائل عباس (مصري الجنسية)ومدير عام النادي المنظم شربل جرجس.كما حضر رئيس اتحاد التزلج على الثلج شربل سلامة ومسؤولو الشركات الراعية وجمهور من هواة اللعبة.

في المجموعة الأولى تعادلت الأرقام(3-3) لكن الروسية نجحت في السيطرة على خصمتها لتنهي المجموعة(6-3).وفي المجموعة الثانية، تقدمت الصربية (2-0) لكن الروسية عادلت (2-2) ألا ان اللاعبة الصربية سيطرت على الوضع ونجحت في انهاء المجموعة الثانية لمصلحتها(6-3) لتتعادل اللاعبتان بمجموعة واحدة لكل منهما وليخوضا المجموعة الثالثة والحاسمة.وسرعان ما تقدّمت الصربية فوكوفيتش(3-0) الا انها عانت من اصابة في قدمها اوجبت تدخّل المعالج الفيزيائي المختص مرتين.فدنت الساحة للروسية التي تقدمت (4-3) لكن الصربية عادلت(4-4) و(5-5).وتحاملت اللاعبة الصربية على الاصابة ولتفوز بالمجموعة الثالثة(7-5) وبالتالي بالمباراة ولتحرز لقب الدورة وسط تصفيق الحاضرين.

قاد المباراة الحكم الدولي اللبناني حامل الشارة البيضاء طانيوس كنعان.

وفي نهائي فئة زوجي السيدات فازت الروسيتان فكتوريا كان وماريا زوتوفا(المصنفتان رقم 3 في الدورة) على الصربية دراغينيا فوكوفيتش والمجرية نعومي توتكا(6-0)(6-1) في مباراة من طرف واحد.

وفي الختام وزّع كبار الحضور الكؤوس والجوائز المالية البالغة 15 الف دولار على الفائزات. ونالت حاملة اللقب 2350 دولار والوصيفة 1200 دولار.والقى مدير الدورة لويس باز كلمة شكر فيها كل من ساهم في انجاح الدورة من اتحادين دولي ولبناني وناد منظم وحكام وشركات راعية وجميع العاملين في الدورة ورجال الصحافة والاعلام وتلفزيون المستقبل الناقل للدورة.