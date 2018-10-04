الصراف يبحث مع وفد من لجنة الدفاع الايطالية سبل تطوير قوات لبنان البحرية

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف، في مكتبه في وزارة الدفاع، وفدا من لجنة الدفاع البرلمانية الايطالية برئاسة Gianluca Rizzo وبحضور القائمة بالاعمال في السفارة الايطالية Simona Di Martino والملحق العسكري Massimilano Sforza.

وجرى، خلال اللقاء، البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها لاسيما في المجال الدفاعي والعسكري ومسالة سعي لبنان لتطوير قواته البحرية في ضوء الالتزامات التي اعلنت عنها ايطاليا خلال مؤتمر روما 2 بالاضافة الى مناقشة آلية وضع هذه الالتزامات قيد التنفيذ في اقرب وقت ممكن.

ثم أكد الصراف لزواره الانعكاسات السلبية الناجمة عن تداعيات ازمة النازحين السوريين على الوضع اللبناني، مشددا على ضرورة الاسراع في العمل على عودتهم الكريمة الى المناطق الامنة في سوريا.

كما شكر الصرّاف لايطاليا تعاونها وووقوفها الدائم الى جانب الجيش اللبناني موجها التحية الى القوات الايطالية العاملة ضمن قوات اليونيفيل.