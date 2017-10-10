الصراف: مهمة الجيش هي الدفاع عن لبنان

زار وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف مركز التدريب العسكري الإيطالي في منطقة السماعية – صور، حيث كان في استقباله سفير ايطاليا ماسيمو ماروتي وفريق التدريب في المركز. وعقد إجتماع استهله السفير الإيطالي بكلمة ركز فيها على “عمق التعاون بين لبنان وإيطاليا والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين”.

بعد ذلك، قدم رئيس مركز التدريب العقيد ستيفانو جريمونو شرحاً تفصيلياً عن أهداف إنشاء هذا المركز والمهمات التي يقوم بها والتي تصب في خانة تفعيل التعاون بين لبنان وإيطاليا.

وأوضح أن المركز “يقيم دورات للتدريب العسكري حيث يتولى مدربون إيطاليون متخصصون إقامة هذه الدورات والتي تشمل عسكريين من الجيش اللبناني من مختلف الرتب، وتتناول مجالات عدة منها مكافحة الشغب والإسعاف الميداني في أثناء القتال والعمليات النفسية وحماية القوى وغيرها من المجالات العسكرية”.

من ناحيته، أثنى الصراف على المهام التي يؤديها المركز والتي “تندرج في إطار تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات العسكرية بين الجيشين اللبناني والإيطالي”، آملاً “زيادة هذا التعاون وتطويره لما له من إنعكاسات إيجابية على لبنان”.

ونوّه بـ”الجهود المشتركة بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل”، مشدداً على “إصرار لبنان على تعزيز هذه الجهود”، مشيراً الى أن “الإستقرار الذي ينعم به الجنوب اللبناني هو نتاج طبيعي لهذا التعاون المميز”، لافتاً الى “الخروق الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 والتي يرفضها لبنان ويعتبر أن من شأن استمرارها تهديد الاستقرار في لبنان”.

وأكد أن “مهمة الجيش هي الدفاع عن لبنان”، وقال: “إننا ضد أي إعتداء على السيادة اللبنانية وخصوصاً من العدو الإسرائيلي والإرهاب، ونحن والجيش سنكون بالمرصاد لأي عدوان”.