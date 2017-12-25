الصراف: عيون الجيش ساهرة ولن يسمح لأحد بمس استقرارنا

أكد وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف، أنه “لولا سهر ضباط، رتباء وافراد الجيش لما كنا لنحتفل بالاعياد بطمأنينة وسلام وهدوء ولما عمت اجواء العيد مناطق لبنان من اقصى شماله الى اقصى جنوبه مرورا بالبقاع وبيروت وجبل لبنان”.

ونوه، خلال لقائه وفودا من مناطق عكارية، بـ “الاجراءات الامنية والتدابير التي اتخذها الجيش وكافة القوى الامنية في مواكبة الاعياد والتي اثمرت هدوءا لافتا وتمكن اللبنانيون من الاحتفال بالاعياد بهدوء وأمان”.

وقال: “في الوقت الذي كنا نحتفل بالعيد داخل بيوتنا والى جانب عائلاتنا كان جنودنا يرابضون على الحدود ويحافظون على امن البلدات الحدودية وقراها، ويقيمون الحواجز في جميع المناطق ويسيرون الدوريات، وقد شعر اللبنانيون كيف ظلل الامن عيدهم بفضل جهود جيشنا الوطني”.

وطمأن اللبنانيين الى “ان الوضع الامني في لبنان جيد وممسوك، ونحن نعيش في كنف الجيش والمؤسسات الامنية في نعيم امني قل نظيره، وعيون الجيش ساهرة ولن يسمح لأحد مس استقرارنا وامننا”.

وتوقع “ان يشهد العام الجديد مزيدا من الانجازات التي تسجل للمؤسسة العسكرية”، آملا من ناحية اخرى “ان يتم توقيع مراسيم ترقيات الضباط التي تصدر في الاول من كل عام نظرا لارتباطها بالانتظام العام لعمل المؤسسة العسكرية” ومشددا على “ان كل مستحق سينال ترقيته”.

واطلع الصراف من زواره على احتياجات بعض البلدات الشمالية واعدا بمتابعتها.