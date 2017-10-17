الصراف عرض ونظيره الكوري الجنوبي التعاون العسكري

واصل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف زيارته الرسمية الى كوريا الجنوبية حيث التقى نظيره الكوري الجنوبي سونغ يونغ مو، في حضور الوفدين العسكريين اللبناني والكوري. وتناولت المحادثات التعاون العسكري بين البلدين وسبل تعزيز هذا التعاون وتطويره.

وشرح الصراف احتياجات الجيش اللبناني العسكرية وطرح امكانية بحث مسودة تعاون عسكري بين الجانبين.

من ناحيته رحب الوزير الكوري بالتعاون بين البلدين مشيرا الى “زيارة ينوي القيام بها الى بيروت في تشرين الثاني المقبل لبحث كيفية تعزيز هذا التعاون وتطويره”.

على صعيد اخر شارك الصراف والوفد المرافق في افتتاح معرض “ايدكس 2017” للصناعات العسكرية في سيول، حيث جال في ارجاء المعرض، واطلع على ابرز الصناعات العسكرية واحدثها واستمع الى شروحات مفصلة حولها.