الصراف زار الفاتيكان وبحث مع بارولين الأوضاع في لبنان والمنطقة في ظل الأزمة السورية وتأثيرها

زار وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف، دولة الفاتيكان حيث عقد إجتماعا مع رئيس الوزراء الكاردينال بيترو بارولين .

تناول البحث الأوضاع في لبنان والمنطقة في ظل الأزمة السورية وتأثيرها على لبنان وخصوصا وجود النازحين السوريين، مؤكدا على أهمية “عودتهم الى المناطق الآمنة في سوريا”.

وتم التطرق الى مشروعي الطاقة المتجددة في الجيش وبناء المستشفى العسكري اللذين تقوم بهما وزارة الدفاع وامكانية دعمهما.

وأكد الصراف خلال اللقاء، “التمسك بقيم التسامح والانفتاح والحوار بين الاديان وقبول الآخر”، مشددا على أهمية “التعددية والتنوع في لبنان”.

وعبر الكاردينال بارولين من جهته عن “حرص الفاتيكان على العيش المشترك والوحدة الوطنية اللبنانية”.

كما ثمن الصراف المواقف الهامة التي يعلنها البابا فرنسيس في المجالات الإنسانية المختلفة.