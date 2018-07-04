الصحة: لا انقطاع للادوية المستعصية والسرطانية

أكدت وزارة الصحة انّ لا انقطاع للادوية المستعصية وخصوصا الامراض السرطانية، وتسليمها مستمر بطريقة مستدامة، نافية ما اشيع عن اقطاعها من مركز وزارة الصحة في الكرنتينا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّه واذا تأخر تسليم بعض الاصناف لبضعة ايام، فالامر قد يحصل بين فترة واخرى وهو مرتبط بحجم الطلب ومدى توفر هذه الادوية لدى الموردين.

ذكرت وزارة الصحة أنّها اتخذت اجراءات عدة لضبط توزيع الادوية عبر وضع بروتوكولات طبية للوصف الرشيد، وتسليم الادوية في الكرنتينا حسب الطلب والحاجة لتفادي الهدر او التخزين المفرط.