الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى برصاص الاحتلال في غزة

استشهد فتى فلسطيني واصيب 3 اخرون برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في مواجهات اندلعت مساء اليوم شرق مخيم البريج في وسط قطاع غزة قرب الحدود مع اسرائيل، وفق ما اعلنت وزارة الصحة.

وقال الناطق باسم الوزارة اشرف القدرة “استشهد امير ابو مساعد وعمره 16 عاما برصاصة في الصدر اطلقها جنود الاحتلال الاسرائيلي شرق مخيم البريج”، لافتا الى ان “3 اخرين اصيبوا بالرصاص الحي ونقلوا الى مستشفى “شهداء الاقصى” القريب من المخيم لتلقي العلاج”، واشار الى ان “حال المصابين الثلاثة “متوسطة”.

وذكر شاهد ان ابو مساعد أصيب برصاصة في الصدر و”بقي لأكثر من 20 دقيقة ينزف في المكان” قبل ان ينقله صبية الى سيارة اسعاف وصلت الى المكان.