“الصحة العالمية” تراجع الادلة بعد فضيحة المياه المعبأة

أعلنت منظمة “الصحة العالمية” إعادة نظرها في المخاطر المحتملة لوجود بلاستيك في مياه الشرب، بعد أن كشفت نتائج تحاليل العثور على جسيمات بلاستيكية في قناني المياه المعبأة.

وأوضح متحدث باسم المنظمة أنّه على الرغم من “عدم وجود أي دليل حتى الآن على تأثير ذلك على صحة الإنسان، يعد هذا الأمر مثيرا للقلق”، مؤكدا أنّ المنظمة “تراجع الأدلة المتاحة، والنادرة للغاية، لتقيم المخاطر”.

وكانت اختبارات، أجريت على قناني مياه معبأة، من تسع دول مختلفة، تحمل علامات تجارية شهيرة، أفادت بوجود جسيمات دقيقة من البلاستيك، في كل القناني تقريبا، بمعدل 10 جسيمات بلاستيكية لكل لتر، ويبلغ عرض كل جسيمة أكبر من عرض شعرة بشرية واحدة.