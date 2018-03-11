الصحافة تكشف مضمون ورقة مورينيو السرية

التقطت كاميرات شبكة سكاي سبورتس ما يكتبه المدير الفني لنادي ​مانشستر يونايتد​ ​جوزيه مورينيو​ على دفتره، ولكن لم يظهر أكثر من كلمات بسيطة، بعد أن فاز الشياطين الحمر على ​ليفربول​ بهدفين مقابل هدف ضمن فعاليات الجولة 30 من ​الدوري الانكليزي الممتاز​.

قبل تسجيل ​ماركوس راشفورد​ هدف مانشستر يونايتد الأول في ليفربول، التقطت عدسات الكاميرات جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر يدون شيئا في الدفتر الخاص به، وتلك الكلمات البسيطة التي ظهرت تشرح كيف سجل يونايتد الهدف الأول.

مورينيو كان يكتب في ورقته “الكرة الثانية” و”روم” في إشارة إلى ​روميلو لوكاكو​ مهاجم يونايتد وهذا ما حدث في هدف يونايتد الأول عن طريق اللاعب الانكليزي راشفورد.