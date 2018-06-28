الصحافة العالمية تقسو على المنتخب الالماني بعد خروجه من المونديال

جاء تعليق الصحافة العالمية قاسياً بعد خروج حامل لقب ​كاس العالم​ لكرة القدم المنتخب الالماني من نهائيات البطولة للعام 2018 والتي تقام في روسيا على يد المنتخب الكوري الجنوبي ، حيث استعملت ​صحيفة الصن​ عبارة ” schadenfreude ” في عنوانها والتي تعني اللذة التي يشعر بها شخص بسبب سوء حظ شخص اخر، كما روجت لمنتخب ​انكلترا​ الذي سيلعب اليوم امام ​منتخب بلجيكا​ بعد ان ضمن تاهله الى الدور القادم .

اما صحيفة الدايلي مايل البريطانية فعنونت : ” الالمان يخرجون من كاس العالم ، ولا دموع في البيت الانكليزي ” .

اما صحيفة بيلد الالماني فاستعارت العنوان الذي استعملته بعد فوز ​المانيا​ على البرازيل بنتيجة 7 -1 في ​المونديال​ الاخيرة لتعنون : ” بدون كلمات ” بعد خروج منتخب بلادها من المونديال.

صحيفة فوكس الالمانية عنونت ” شكراً على كل شيء سيد لوف لكن الوقت حان للرحيل ” .

اما صحيفة دي شبيغل فاشارت الى ان : ” الفريق افتقد للشجاعة، الايمان ، والحماسة منذ بداية المونديال ، لا مجال للمقارنة بين المونديالات الثلاثة الاخيرة ” .

اما صحيفة دي تليغراف الهولندية فعنونت ” اسفون المانيا ، انتهى كل شيء ” ، من جانبها عنونت صحيفة look السويسرية ” عار كبير ! الاخير في المجموعة !ابطال العالم الالمان يعودون الى المنزل “