الصحافة العالمية تقسو على المنتخب الالماني بعد خروجه من المونديال

جاء تعليق الصحافة العالمية قاسياً بعد خروج حامل لقب كاس العالم لكرة القدم المنتخب الالماني من نهائيات البطولة للعام 2018 والتي تقام في روسيا على يد المنتخب الكوري الجنوبي ، حيث استعملت صحيفة الصن عبارة ” schadenfreude ” في عنوانها والتي تعني اللذة التي يشعر بها شخص بسبب سوء حظ شخص اخر، كما روجت لمنتخب انكلترا الذي سيلعب اليوم امام منتخب بلجيكا بعد ان ضمن تاهله الى الدور القادم .
اما صحيفة الدايلي مايل البريطانية فعنونت : ” الالمان يخرجون من كاس العالم ، ولا دموع في البيت الانكليزي ” .
اما صحيفة بيلد الالماني فاستعارت العنوان الذي استعملته بعد فوز المانيا على البرازيل بنتيجة 7 -1 في المونديال الاخيرة لتعنون : ” بدون كلمات ” بعد خروج منتخب بلادها من المونديال.
صحيفة فوكس الالمانية عنونت ” شكراً على كل شيء سيد لوف لكن الوقت حان للرحيل ” .
اما صحيفة دي شبيغل فاشارت الى ان : ” الفريق افتقد للشجاعة، الايمان ، والحماسة منذ بداية المونديال ، لا مجال للمقارنة بين المونديالات الثلاثة الاخيرة ” .
اما صحيفة دي تليغراف الهولندية فعنونت ” اسفون المانيا ، انتهى كل شيء ” ، من جانبها عنونت صحيفة look السويسرية ” عار كبير ! الاخير في المجموعة !ابطال العالم الالمان يعودون الى المنزل “
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