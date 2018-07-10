الصايغ مغردا عبر تويتر: معزوفة الشتم لن تغيّر واقع من اوهم اللبنانيين انه رأس حربة مكافحة الفساد

غرد النائب فيصل الصايغ على حسابه على تويتر بما يلي:

“ما “أشرف” العاجزين حين يحمّلون نازحاً ومشرداً، ومنتقد فساد، ومصوّب مسار مسؤولية عجزهم عن الوفاء بشعارات أطلقوها، بل مسؤولية فشلهم في وعود بنهضة اقتصادية وبـ “إصلاح وتغيير”، أصابت كل اللبنانيين بـ “إحباط وتعتير”.. كل الصراخ ومعزوفة الشتم لن تغيّر في واقعٍ “فاشل” قامت القيامة على من أشار إليه بجرأة ووضوح.. وكل الألسنة التي تنفث عقداً نفسية، لن تحجب حقيقة من أوهم اللبنانيين أنه رأس حربة مكافحة الفساد، فإذا به يستميت في تمرير فضائح وصفقات بواخر وتهريب مراسيم.. فاعقلوا وكفّوا عن جلد الوطن والهروب إلى الأمام واستسهال التلهي بحفلة شتم لا تغيّر في حقيقتكم شيئاً ولا تفيد الناس..”