الصايغ: لفضح المسؤولين عن عرقلة حركة المطار

لفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ إلى أن “بعد معاناة المواطنين المسافرين عبر مطار بيروت الدولي على مدى أشهر، وتعرضهم لكل انواع الفوضى والذل، أتى بالأمس الخلاف العجيب بين الأجهزة الأمنية المولجة حماية المسافرين والسهر على راحتهم ليفاقم المشكلة.”

وتابع الصايغ عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “حسناً فعل وزير الداخلية بالاعتذار من اللبنانيين، ولكنه مْطالب أيضاً بفضح ومحاسبة المسؤولين عن عرقلة حركة المطار لساعتين وإبلاغ الرأي العام عن طبيعة العقوبات المتخذة بحق هؤلاء.”