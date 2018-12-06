الصايغ في ذكرى كمال جنبلاط: ما أحوجنا إليك ساعياً إلى تحرر الإنسان فيما يصرّ كثيرون على قوقعته في منطقة وطائفة ومذهب

كتب عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ في ذكرى المعلم كمال جنبلاط على حسابه فايسبوك:

وفي الليلة الظلماء يُفتقد البدر.. ففي مثل هذا اليوم ولدتَ شمعةً أضاءت عتمة هذا المشرق..وما أحوجنا اليوم إلى حضور المعلم الشهيد كمال جنبلاط، يصوّب البوصلة إلى قضايانا الأسمى: الإنسان والحرية والعدالة الاجتماعية وفلسطين، وقد تشظت قضايانا وتقزّمت. ما أحوجنا إلى حكمتك فيما الجنون يعصف حول الدار وفيها. وما أحوجنا إليك ساعياً إلى تحرر الإنسان فيما يصرّ كثيرون على قوقعته في منطقة وطائفة ومذهب. ستبقى في صحرائنا المطر، ونبراساً لنا في العمل، وفي أفكارنا شعلة الأمل..