الشرطة المغربية تلقي القبض على شاب هدد ماجدة الرومي بالقتل

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الجمعة، من القبض على شخص يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في توجيه رسالة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن تهديدات بالقتل إلى النجمة اللبنانية ماجدة الرومي في حال مشاركتها بمهرجان موازين ، وذلك قبل حفلها المنتظر بالمهرجان يوم 28 يونيو الجاري .

وكانت مصالح الأمن المغربية قد فتحت تحقيقا قضائيا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة، فأجرت تحريات تقنية دقيقة مكنتها من التوصل إلى المشتبه به، بعد بلاغ من النجمة اللبنانية، وقد نجحت الشرطة في إلقاء القبض عليه بمكان إقامته في قرية “الخلايف” القريبة من مدينة برشيد المغربية.

وأكد عدد من المواقع المغربية أنه تم حجز الهاتف النقال الخاص بالمتهم، مع إجراء بحث شامل على حساباته الشخصية في مواقع التواصل.

وما يزال المتهم قيد الاعتقال إلى حين تقديمه للنيابة العامة قصد استكمال البحث والتحقيق معه، بتهمة “التهديد بالقتل و المس بالسلامة الجسدية للأشخاص”.

وانطلقت اليوم بمدينة الرباط فعاليات مهرجان موازين بحضور جمهور غفير، لم تؤثر فيه دعوات المقاطعة التي انطلقت على مواقع التواصل منذ شهر تقريبا ، تحت شعار “خليه اغني بوحدو”.

وكان مناصرو المقاطعة قد وجهوا خلال هذه الفترة عدة رسائل إلى الفنانين العرب خصوص على حساباتهم الشخصية، يطلبون منهم عدم المشاركة في المهرجان، احتراما للفقراء المغاربة الذين يحتاجون الميزانية الضخمة التي تصرف سنويا في التظاهرة حسب رأي المقاطعين.