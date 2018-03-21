الشرطة الألمانية تقتحم “بي أم دبليو”

اقتحم 100 عنصر من الشرطة الألمانية مقر شركة “بي أم دبليو” في ميونيخ، وموقعا آخرا في النمسا، للتحقيق في استخدام الشركة لبرنامج محظور يتحكم في كمية الانبعاثات.

وأوضحت النيابة العامة أنّ الصانعة البافارية “قد تكون استخدمت” جهازا محظورا للتلاعب باختبارات الانبعاثات السامة في السيارات، ليساعدها على النجاح بتلك الاختبارات بطريقة غير قانونية.

وفي ردها، قالت شركة “بي أم دبليو” إنّ النيابة العاملة كانت تبحث عن جهاز تم تركيبه بطريقة “خاطئة” في سيارات الفئتين الخامسة والسابعة، مؤكدة أنّ تحقيق النيابة لم يكشف أي شيء عن تلاعب في مستوى الانبعاثات.

وكانت الشركة سحبت 11700 سيارة من الأسواق، بعد أن اكتشفت خطأ برمجي في نظام إدارة المحرك.

وكانت شركة السيارات الألمانية الأخرى، “فولكسفاغن”، قد اعترفت باستخدام جهازا مشابها للتلاعب بانبعاثات السيارات التي تعمل بوقود الديزل، في 2015.