الشرطة أغلقت محيط برلمان كاتالونيا لدواع أمنية

أغلقت شرطة كاتالونيا “لدواع امنية” منافذ متنزه يحيط ببرلمان كاتالونيا في برشلونة حيث يحتمل ان يعلن رئيس الحكومة المحلية كارليس بوتشيمون، مساء اليوم، استقلال كاتالونيا من طرف واحد.

وأعلنت شرطة كاتالونيا على تويتر “لدواع امنية سيتم إغلاق حديقة كويتاديلا (حيث مقر البرلمان) امام الجمهور اليوم”.

واوضح متحدث باسمها ان قوات الامن تريد “منع أي وضع يمكن ان يشكل ضغطا على نشاط البرلمان”، مذكرا بما وقع الاحد خلال تظاهرة ضد استقلال كاتالونيا “حين اقتحمت مجموعة من الاشخاص مداخل المتنزه ورموا مقذوفات على البرلمان”.

واضاف: “نحاول تفادي مثل هذه الحالات التي يتسبب بها المتظاهرون من دعاة الوحدة كما مجموعات انفصالية متطرفة”.

ودعت الجمعيات الانفصالية الكبرى في كاتالونيا الى التظاهر امام البرلمان “دعما ودفاعا عن اعلان الاستقلال”، لكن مع إغلاق المتنزه سيتجمعون خارج محيطه.