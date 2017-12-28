الشانفيل يهزم الانطونية بغياب الخطيب

اكمل ​الشانفيل​ مسيرته الناجحة في ​بطولة لبنان لكرة السلة​ وهزم مضيفه ​الانطونية​ في المرحلة 12 من اياب البطولة . الشانفيل خاض اللقاء من دون نجمه وهدافه ​فادي الخطيب​ وفاز بفارق 10 نقاط 79 – 69 بفضل تالق لاعبيه الاجانب هوكينز وابشا ويونغ .

الربع الاول من المواجهة انهاه الضيوف بنتيجة 25 – 18 وسط تالق هوكينز وابشا اما الربع الثاني فانهاه الشانفيل بفارق 10 نقاط لينتهي الشوط الاول 42 – 32 .

دخل رجال المدرب غسان سركيس في الربع الثالث في محاولة لانهاء المواجهة واستطاعوا من الابتعاد بالنتيجة بفارق 11 نقطة 62 – 51 مع انتهاء الربع . اما الربع الاخير حاول الانطونية عبر رايت العودة في اللقاء لكن الشانفيل عرف كيف ينهيه لمصلحته 79 – 69 ويحقق انتصارا جديدا له في البطولة .

افضل مسجلي الشانفيل هوكينز 29 نقطة اما الانطونية رايت 23 نقطة .