الشانفيل ينفرد بقمة الدوري اللبناني للسلة

قاد المخضرم فادي الخطيب، فريقه الشانفيل، للانفراد بصدارة الدوري اللبناني لكرة السلة، بعد فوزه 92-82 على التضامن الزوق، متذيل الترتيب

وأحرز الخطيب 23 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة، بالإضافة إلى 13 تمريرة حاسمة، وأضاف الأمريكي روبرت أبشو 23 نقطة، واستحوذ على خمس كرات مرتدة.

ورفع الشانفيل رصيده إلى 35 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الهومنتمن، الذي سيستعيد الصدارة، في حال فوزه على بيروت، الوافد الجديد، في مباراة مؤجلة، الثلاثاء المقبل.

وظل التضامن، الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار هذا الموسم، في المركز العاشر والأخير، برصيد 13 نقطة.

ومنع الحكمة غريمه الرياضي بيروت، حامل اللقب، من العودة لمشاركة الشانفيل في الصدارة، بالفوز عليه 76-72 في لقاء مثير.

وتراجع الرياضي الذي مني بخسارته الثالثة هذا الموسم، للمركز الثالث، برصيد 33 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الحكمة، صاحب المركز الرابع.

وبدأ الرياضي المباراة بقوة، عندما تقدم 15-1 بعد مرور سبع دقائق من البداية، لكن الحكمة انتفض، وتقدم 46-45، قبل أن ينهي الربع الثالث 59-49.

واستفاد الحكمة من أخطاء المنافس في الربع الأخير، ليعزز تقدمه 67-51، لكن الرياضي عاد وضغط على مضيفه، وقلص الفارق لنقطتين 68-66، قبل أن يستعيد الحكمة توازنه ويحسم المباراة، في الثواني الأخيرة.

وقاد الأمريكي دواين جاكسون الحكمة للفوز، عندما سجل 27 نقطة واستحوذ على ثلاث كرات مرتدة، ومرر ثلاث كرات حاسمة، وأضاف جاسمون يونجبلود 21 نقطة، واستحوذ على ست كرات مرتدة، ومرر خمس كرات حاسمة.

وحقق المتحد انتصاره الثاني على التوالي، بفوزه على المعهد الأنطوني 82-72، ليتساوى في رصيد النقاط مع بيروت، في المركزين الخامس والسادس على الترتيب.