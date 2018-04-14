الشانفيل يفرض مباراة خامسة نارية مع الحكمة

حقق نادي الشانفيل فوزاً مستحقاً في المباراة الرابعة التي جمعته امام ضيفه الحكمة والتي جرت على ملعب مدرسة الشانفيل في ديك المحدي معقل الفريق المتني ضمن منافسات مباريات الدور الاقصائي لبطولة لبنان لكرة السلة ، والتي انتهت بفارق 16 نقطة و بواقع 92 – 76 ، لتتعادل السلسلة 2 – 2 بين الفريقين في السلسلة التي ستلجأ الى مباراة خامسة مصيرية يوم الاحد على ارض القلعة الخضراء .
وبالعودة الى المباراة بلغت الاثارة ذروتها في الشوط الاول حيث تناقل الفريقان التسجيل قبل ان يفرض الشانفيل اداءه في الربع الثاني و يصنع التقدم ، لينتهي بواقع 52 – 41 و بفارق 11 نقطة .
ولم تتبدل الحال في الربع الثالث حيث أكمل رجال المدرب غسان سركيس تفوقهم الى أن اتى الربع الاخير الذي حاول فيه لاعبو الحكمة العودة حيث قلصوا الفارق الى ثمانية نقاط لكن الشانفيل نجح بامساك زمام الامور لينهي اللقاء بنتيجة 92 – 76 وبفارق 16 نقطة ليفرض مباراة خامسة نارية حاسمة على الطرفين ستلعب غدأ على ارض ملعب غزير أمام جمهور الحكمة الكبير .
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