الشانفيل يفرض مباراة خامسة نارية مع الحكمة

حقق نادي ​​الشانفيل​ ​ فوزاً مستحقاً في المباراة الرابعة التي جمعته امام ضيفه ​​الحكمة​​ والتي جرت على ​ملعب مدرسة الشانفيل في ديك المحدي معقل الفريق المتني ضمن منافسات مباريات الدور الاقصائي ل​بطولة لبنان لكرة السلة​ ، والتي انتهت بفارق 16 نقطة و بواقع 92 – 76 ، لتتعادل السلسلة 2 – 2 بين الفريقين في السلسلة التي ستلجأ الى مباراة خامسة مصيرية يوم الاحد على ارض القلعة الخضراء .

وبالعودة الى المباراة بلغت الاثارة ذروتها في الشوط الاول حيث تناقل الفريقان التسجيل قبل ان يفرض الشانفيل اداءه في الربع الثاني و يصنع التقدم ، لينتهي بواقع 52 – 41 و بفارق 11 نقطة .

ولم تتبدل الحال في الربع الثالث حيث أكمل رجال المدرب ​غسان سركيس​ تفوقهم الى أن اتى الربع الاخير الذي حاول فيه لاعبو الحكمة العودة حيث قلصوا الفارق الى ثمانية نقاط لكن الشانفيل نجح بامساك زمام الامور لينهي اللقاء بنتيجة 92 – 76 وبفارق 16 نقطة ليفرض مباراة خامسة نارية حاسمة على الطرفين ستلعب غدأ على ارض ​ملعب غزير​ أمام جمهور الحكمة الكبير .