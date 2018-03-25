الشانفيل يسقط أمام بيروت في الدوري اللبناني للسلة

واصل الشانفيل تقهقره وسقط أمام بيروت ( 76ـ83)، في بطولة الدوري اللبناني لكرة السلة.

ورفع بيروت رصيده الى 52 نقطة من 14 فوزا و10 هزائم بفارق نقطة عن الشانفيل الذين تقدم عليه بمباراة واحدة .

وغاب عن الشانفيل نجم كرة السلة فادي الخطيب بسبب الإصابة.

وسجل مايك ايفيبرا 32 نقطة لفريق بيروت وأضاف جوزيف جونز 15 نقطة مع 7 متابعات وكريس كراوفورد 12 نقطة مع 14 متابعة و7 تمريرات حاسمة وميجيل مارتينيز 10 نقاط مع 5 متابعات و6 تمريرات حاسمة وباسل بوجي 10 نقاط و7 متابعات.

ومن الشانفيل سجل دانيال أورتن 22 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات وأضاف كل من دانيال فارس وأحمد إبراهيم 13 نقطة مع 13 متابعة للأول و6 للثاني، وسجل ترايس ترافيس 11 نقطة مع 5 تمريرات.

وشهدت المباراة اعتراض رئيس لجنة كرة السلة في الشانفيل إبراهيم منسى على التحكيم وتوقفت المباراة لأكثر من 40 دقيقة، كما تعرض الحكم عادل خزيري للإصابة ولم يتمكن من متابعة المباراة، التي أكملها زميلاه بول سقيم وربيع المصري.