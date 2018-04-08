الشانفيل يخطف فوزا قاتلا على الحكمة

قاد الأمريكي جيريمي بارجو فريقه الشانفيل للفوز على الحكمة، بعدما سجل له سلة الفوز في الثانية الأخيرة (78-76)، في اللقاء الذي أقيم بينهما في قاعة ديك.

وعادل الشانفيل النتيجة (1ـ1) مع منافسه في سلسلة مباريات البلاي أوف بكرة السلة.

وكان افضل مسجل في اللقاء لاعب الخاسر جاي يونجبلاد برصيد 25 نقطة و5 متابعات و3 تمريرات حاسمة، وأضاف دواين جاكسون 19 نقطة منها 3 ثلاثيات من 12 محاولة و9 متابعات و7 تمريرات حاسمة، وآتير ماجوك 17 نقطة و19 متابعات و3 “بلوك شوت”.

ولدى الفائز، كان جاي جاي هيكسون الأفضل بـ19 نقطة و10 متابعات و5 تمريرات حاسمة و2 “بلوك شوت”، فيما سجل أحمد إبراهيم 18 نقطة و4 متابعات، وجيريمي بارجو 17 نقطة و4 متابعات و5 تمريرات حاسمة، واكتفى فادي الخطيب بـ13 نقطة و7 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.