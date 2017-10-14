الشامسي والبخاري زارا كبارة في حضور المرعبي والجسر وشخصيات

زار سفير دولة الإمارات العربية المتحدة حمد الشامسي، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية الوزير المفوض وليد البخاري، وزير العمل محمد كبارة، في منزله في طرابلس، حيث عقد اجتماع حضره وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، النائب سمير الجسر، الوزير السابق عمر مسقاوي، رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، مستشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عبد الغني كبارة، رجل الاعمال طارق فخر الدين، مسؤول مخابرات الشمال العميد كرم مراد، رئيس شعبة المعلومات في الأمن العام العقيد خطار نصر الدين، مسؤول مخابرات طرابلس العقيد احمد العمري.

وجرى خلال الاجتماع البحث في مختلف شؤون طرابلس، والمساعي الجارية للنهوض بها اقتصاديا واجتماعيا.