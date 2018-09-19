الشامسي قدم شتول نخيل لبلدية صيدا

ضمن مبادرات “عام زايد 2018” احياء لذكرى مؤسس دولة الامارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وفي اطار الحملة التي اطلقها سفير الإمارات في لبنان الدكتور حمد سعيد الشامسي لغرس 500 شجرة نخيل تم استيرادها من الامارات وتشمل 21 بلدية في مختلف المناطق الساحلية اللبنانية قام السفير الشامسي بتقديم 20 شتلة نخيل الى بلدية صيدا وغرس احداها في حديقة القصر البلدي بمشاركة رئيس البلدية المهندس محمد السعودي .

وكان السفير الشامسي وصل الى صيدا بعيد الثانية من بعد الظهر وتوجه مباشرة الى القصر البلدي للمدينة حيث كان في استقباله المهندس محمد السعودي وعدد من اعضاء المجلس البلدي ورافقت السفير الشامسي مديرة مكتبه السيدة دلال خراط .

السفير الشامسي شكر السعودي على استقباله مثنيا على الجهود والانجازات التي يقوم بها المجلس البلدي على كافة الصعد ومعربا عن سعادته بوجوه في صيدا .

من جهته رحب المهندس محمد السعودي بالسفير الشامسي في مدينة صيدا وقال : هذه المناسبة بالنسبة لصيدا مناسبة سعيدة ، والشيخ زايد رحمه الله كان من الداعمين للزراعة واكبر دليل على ذلك كيف كانت الامارات قبل الشيخ زايد .وكيف اصبحت في عهده !. فالإمارات كانت صحراء والان اصبحت الزراعة منتشرة في كل انحاء البلاد.

وختم السعودي قائلا : اهلا وسهلا بكم سعادة السفير في مدينة صيدا التي لن تنسى المكرمات التي قدمتها دولة الامارات للمدينة ومنها حديقة تحمل اسم الشيخ زايد ال نهيان رحمه الله على الواجهة البحرية للمدينة ، وهذا شرف لنا اليوم ان يتم زرع هذه النخلة في قلب بلدية ومدينة صيدا .

بعد ذلك قدم المهندس السعودي درعا تذكاريا للسفير الشامسي وقاما معا بغرس شتلة نخيل في حديقة البلدية من اصل عشرين شتلة قدمتها السفارة للبلدية .

(رأفت نعيم – صيدا)