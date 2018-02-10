الشامسي: الإمارات مستمرة في مساعدة لبنان على تحمل أعباء النازحين

في اطار دعمها المتواصل للبنان، قام سفير الإمارات العربية المتحدة حمد الشامسي يرافقه وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي بتوزيع 5 الاف حصة غذائية على بعض النازحين السوريين، و عدد من اللبنانيين الاكثر فقرا في بلدات سهل عكار، بحضور نائب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ايمانويل جينياك.

الوزير المرعبي شدد على ان الحملة هي دليل على الاهتمام الكبير بالنازحين الذين مضى على وجودهم في لبنان سبع سنوات و يعانون ظروفا صعبة داعيا بالمناسبة من حزب الله الى الخروج من سوريا.

وكان السفير الاماراتي قد تفقد اوضاع 200 يتيم سوري في طرابلس كانت قد تكفلت السفارة بالاعتناء بهم.

وفي حديقة الشهيد اللواء وسام الحسن تم توزيع هدايا عينية للطلاب السوريين بمشاركة الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، بالتعاون مع جمعية سنابل النور الطرابلسية.

و شكر اللواء خير دولة الإمارات بشخص السفير الشامسي لتعاونها مع قضية النازحين على المستويات كافة وايلائها اهتماما بالمجتمع اللبناني المضيف.