الشارع الطرابلس يرفض فبركات “العزم” بحق الوزير الصفدي

بعدما كاشف الوزير محمد الصفدي الشارع الطرابلسي بحقائق ما يجري على ساحة مدينتهم السياسية والانتخابية، وخصوصا المخططات التي يرسم لها الرئيس نجيب ميقاتي، خرج ماكينة “العزم” لتنظم حملة تشتهدف الوزير الصفدي.

ولاقت تلك الحملة ردود فعل رافضة، ومستنكرة أبرزها من عضو المكتب السياسي لتيار “المستقبل” مصطفى علوش الذي لفت إلى أن الجميع يعلم بأن شعار ميقاتي هو الوعود الكاذبة.

بدورهم، أكد أهالي طرابلس تأييدهم لكلام الوزير الصفدي، معتبرين أن ميقاتي أثبت فشله في أكثر من استحقاق.

كما جددوا مطالبتهم بالمشاريع الانمائية في المدينة، مؤكدين رفضهم للوعود الكاذبة والرشاوى الانتخابية.